سعوديان: تداعيات اقتصادية على إيران بعد العقوبات والنظام سيُحاول الالتفاف

اعتبر عضو مجلس الشورى السعودي السابق والخبير السياسي الدكتور، محمد آل الزلفة أن العقوبات الأمريكية خلفت حتى الآن تداعيات اقتصادية على الإيرانيين مع تراجع العملة الوطنية وخسارة أكثر من ثلثي قيمتها، فضلاً عن خلخلة اقتصادها بالشكل الذي يؤثر على قدرتها على تمويل التنظيمات الإرهابية واستكمال برنامجها النووي والصاروخي المهدد لأمن واستقرار الإقليم.

وبي في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "أن استعداد طهران لتغيير سلوكها والتفاوض بشأن القضايا النووية والصاروخية والأمن الإقليمي للمنطقة وعدم التدخل في شؤون دولها وملف الإرهاب يعتمد على مجموعة من الضغوط المالية والنفطية المستمرة وعلى مدى طويل وعلى مدى تعاون الدول في تنفيذ هذه الضغوط.

مشيراً في هذا الصدد إلى أن تكتيك إقناع عملاء النفط الرئيسيين لطهران بشراء نفطهم من أماكن أخرى قد حقق نسب نجاح جيدة ولكنها متفاوتة، حيث توقفت اليابان وكوريا الجنوبية عن شراء النفط الإيراني، فيما قللت دول أخرى من شرائه.

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التفاف إيراني

من جانبه، اعتبر عضو مجلس الشورى السعودي د. إبراهيم النحاس أن النظام الإيراني سيحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال عدة طرق منها تهريب النفط عبر سفن ترفع أعلام دول أخرى مع وقف أجهزة تتبع الناقلات لتفادي الرقابة عبر الأقمار الاصطناعية، كما قد تلجأ إلى تخزين النفط في البحر أو في دول أخرى مجاورة مثل العراق وتركيا، إلا أن تعاون دول المنطقة سوف يحبط هذه المحاولات.

وأضاف النحاس أن إعلان السعودية والإمارات بضمان استقرار الأسواق وعدم خروجها من نطاق التوازن، والتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي يرسل ضمانات للدول المستهلة ويطمئنها.