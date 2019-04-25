شكرا لقرائتكم شاهد لحظة تفجير انتحاري سريلانكا نفسه بجوار سعودييْن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بثت وسائل إعلام سريلانكية مقطع فيديو للحظة تفجير مطعم فندق "سينامون جراند"، ورصد المقطع تناول عدد من رواد الفندق وجبة الإفطار في أجواء لا تثير الارتياب.

وبينما كانت الساعة تشير إلى 9:12 صباحاً دخل رجل يحمل حقيبة ظهر وأخذ يلتفت يميناً ويساراً مع خطوات إلى الأمام والوراء تعكس حالة التوتر التي يمر بها قبل أن يضغط على الزناد ويحول المكان إلى مسرح للدماء.

وأكدت مصادر لـ"العربية.نت" أن الشابين اللذين كانا يتناولان الإفطار على الطاولة المجاورة هما السعوديان أحمد جعفري الذي كان يرتدي تي شيرت أصفر، وهاني عثمان الذي يجلس أمامه وكلاهما يعملان في الخطوط السعودية.

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كما أفادت تقارير بأن الإرهابي كان يقيم في الفندق قبيل التفجير بليلة باسم مزيف.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا الأحد الدامي إلى 359 قتيلاً، وأعلنت الشرطة أن أكثر من 400 شخص لا يزالون في المستشفيات.

وفي سياق متصل، من المنتظر أن يصل مساء الخميس جثمان أحمد جعفري وهاني عثمان إلى جدة بحسب تأكيدات ذويهما لـ"العربية.نت".