كارلوس غصن يغادر مركز احتجازه في طوكيو

اسماء السيد - غادر كارلوس غصن الخميس مركز احتجازه في طوكيو في أعقاب الموافقة على إخلاء سبيله بكفالة، بعد إعادة توقيفه في 4 نيسان/أبريل في اتهامات اختلاس.

وغادر المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان المركز قرابة الساعة 22,20 (13,20 ت غ)، بخطى واثقة، محاطاً بالحراس ومرتدياً بزة من دون ربطة عنق، تحت أضواء العديد من وسائل الإعلام، قبل أن يدخل في سيارة سوداء، كما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.