كارلوس غصن يغادر مركز احتجازه في طوكيو

اسماء السيد - غادر كارلوس غصن الخميس مركز احتجازه في طوكيو في أعقاب الموافقة على إخلاء سبيله بكفالة، بعد إعادة توقيفه في 4 نيسان/أبريل في اتهامات اختلاس.
وغادر المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان المركز قرابة الساعة 22,20 (13,20 ت غ)، بخطى واثقة، محاطاً بالحراس ومرتدياً بزة من دون ربطة عنق، تحت أضواء العديد من وسائل الإعلام، قبل أن يدخل في سيارة سوداء، كما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
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