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بالفيديو.. فتاة بلا يدين تفوز بمسابقة للخط

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ولدت سارة البالغة من العمر عشر سنوات بدون يدين دبي - بواسطة محمد فارس © Other-ndtv ولدت سارة البالغة من العمر عشر سنوات بدون يدين يشهد فن الخط والكتابة اليدوية تراجعا كبيرا في ظل انتشار الأجهزة التقنية الحديثة التي باتت تستعمل في سبيل هذه الغاية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، الأمر الذي دفع دولا لتنظيم مسابقات ترمي للحفاظ على تلك المهارات من الاندثار.

وشهدت مسابقة Zaner-Bloser الوطنية التي أقيمت مؤخرا فوز لسارة هينسلي، وهي فتاة في الصف الثالث من فريدريك ماريلاند.

والمثير في فوز سارة، أن الفتاة البالغة من العمر عشر سنوات قد ولدت دون أيدٍ، وفق ما ذكر موقع مجلة "تايم" الأميركية.

وتعتمد سارة في كتابتها على وضع القلم بين معصميها، حيث تدربت على الأمر بمساعدة معلمتها، واستطاعت أن تجيد الكتابة بهذه الطريقة بسرعة.

وخلال المسابقة، لفتت سارة انتباه لجنة التحكيم، وهو ما جعلهم يمنحونها جائزة "نيكولا ماكسيم" الخاصة بالمسابقة والتي تمنح لمشترك من ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية.

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وتعليقا على فوزها، قالت سارة إنها تريد تحفيز غيرها من الأطفال ممن يعانون إعاقات شبيهة بتلك التي تعانيها، مضيفة: "إذا حاولتم بأقصى طاقاتكم فستستطيعون تحقيق أي شيء تريدونه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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