بالفيديو.. فتاة بلا يدين تفوز بمسابقة للخط

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-ndtv ولدت سارة البالغة من العمر عشر سنوات بدون يدين

وشهدت مسابقة Zaner-Bloser الوطنية التي أقيمت مؤخرا فوز لسارة هينسلي، وهي فتاة في الصف الثالث من فريدريك ماريلاند.

والمثير في فوز سارة، أن الفتاة البالغة من العمر عشر سنوات قد ولدت دون أيدٍ، وفق ما ذكر موقع مجلة "تايم" الأميركية.

وتعتمد سارة في كتابتها على وضع القلم بين معصميها، حيث تدربت على الأمر بمساعدة معلمتها، واستطاعت أن تجيد الكتابة بهذه الطريقة بسرعة.

وخلال المسابقة، لفتت سارة انتباه لجنة التحكيم، وهو ما جعلهم يمنحونها جائزة "نيكولا ماكسيم" الخاصة بالمسابقة والتي تمنح لمشترك من ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية.

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وتعليقا على فوزها، قالت سارة إنها تريد تحفيز غيرها من الأطفال ممن يعانون إعاقات شبيهة بتلك التي تعانيها، مضيفة: "إذا حاولتم بأقصى طاقاتكم فستستطيعون تحقيق أي شيء تريدونه".