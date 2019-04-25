الخارجية الايرانية: مجزرة الاعدامات بالسعودية عودة للجاهلية ما قبل الاسلام

وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي مجزرة الاعدامات الأخيرة في السعودية بأنها "بمثابة عودة إلى الجاهلية التي كانت سائدة قبل الإسلام"، مشيرًا إلى أن "السعودية تقوم بمثل هذه الاجراءات في سياق سياسة إثارة الفتنة في المنطقة وفي ظل الدعم من الحكومة الأميركية ومن الضروري على دول المنطقة الحذر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الفتن".
وشدّد موسوي على "ضرورة تصدي المجتمع الدولي لمثل هذه الاعمال الجنونية".
وكانت السلطات السعودية قد أعدمت الثلاثاء 37 شخصًا في عدة مدن بمزاعم تهمة الارهاب.
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