الخارجية الايرانية: مجزرة الاعدامات بالسعودية عودة للجاهلية ما قبل الاسلام

وصف المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​ مجزرة الاعدامات الأخيرة في ​السعودية​ بأنها "بمثابة عودة إلى ​الجاهلية​ التي كانت سائدة قبل ​الإسلام​"، مشيرًا إلى أن "السعودية تقوم بمثل هذه الاجراءات في سياق سياسة إثارة الفتنة في المنطقة وفي ظل الدعم من ​الحكومة الأميركية​ ومن الضروري على دول المنطقة الحذر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الفتن".

وشدّد موسوي على "ضرورة تصدي ​المجتمع الدولي​ لمثل هذه الاعمال الجنونية".

وكانت السلطات السعودية قد أعدمت الثلاثاء 37 شخصًا في عدة مدن بمزاعم تهمة ​الارهاب​.