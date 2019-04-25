السيسي: سيناء ستظل خالدة في وجدان المصريين

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أن "الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير جزء عزيز من أرض مصر وهو ​سيناء​، ستظل خالدة في وجدان المصريين"، مشيراً إلى "أنها أرض الفيروز، ومعبر الأنبياء، وبوابة مصر الشرقية، وأنه سيظل يوم تحريرها يوما فاصلا بين الفقدان والاسترداد، وبين الهزيمة والنصر".

ولفت إلى أن "بطولات استعادة سيناء بالحرب ثم بالتفاوض جسدت ملحمة وطنية رائعة، ومصدر فخر للأمة المصرية"، مشيراً إلى أنه "ها نحن اليوم نمضي ببأس لا يحيد على خطى تغيير الواقع المصري إلى حال أفضل، مستلهمين في ذلك روح النصر الخالد، ونحاصر خطر ​الإرهاب​ الأسود ونرسي أساسا متينا للتنمية الاقتصادية".