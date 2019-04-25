افاد مراسل "النشرة" في سوريا عن "سقوط قذيفة صاروخية على منطقة الغراف في محافظة اللاذقية وقد سمع صداها بشكل قوي في ارجاء المحافظة، كما ظهرت اعمدة الدخان في سماء المنطقة".
وكان قد سقط بالامس صاروخ في عين التمرة في منطقة الحرش في منطقة قريبة من الغراف ولم تسفر عن اصابات ولا عن اضرار مادية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط قذيفة صاروخية في منطقة الغراف بمحافظة اللاذقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.