النشرة: سقوط قذيفة صاروخية في منطقة الغراف بمحافظة اللاذقية

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "سقوط ​قذيفة​ ​صاروخ​ية على منطقة الغراف في محافظة اللاذقية وقد سمع صداها بشكل قوي في ارجاء المحافظة، كما ظهرت اعمدة الدخان في سماء المنطقة".

وكان قد سقط بالامس صاروخ في عين التمرة في منطقة الحرش في منطقة قريبة من الغراف ولم تسفر عن ​اصابات​ ولا عن اضرار مادية.