لفتت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ خلال مؤتمر صحفي إلى ان "​هيئة تحرير الشام​" تحاول إعادة تشكيل نفسها على شكل معارضة معتدلة بإدلب"، مشيرةً إلى أن "الوضع لا يزال متوتراً في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

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كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: الوضع لا يزال متوتراً في منطقة خفض التصعيد في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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