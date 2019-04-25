شعبان: سوريا والصين تسعيان لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام بالعالم

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في ​رئاسة الجمهورية​ العربية السورية ​بثينة شعبان​ "الروابط القوية التي تجمع ​سوريا​ و​الصين​ اللتين لديهما حضارتان عريقتان وتتشابهان في المثل والقيم الإنسانية وتسعيان إلى ​مكافحة الإرهاب​ وإحلال ​الأمن​ والسلام في ​العالم​ أجمع، منوهة بالدعم الذي تقدمه ​الحكومة الصينية​ لسورية على جميع الصعد".

ولفتت شعبان إلى "أهمية مشاركة سوريا في القمة الدولية الثانية لمبادرة "حزام واحد طريق واحد"، بما يعبر عن مساهمتها المهمة في التواصل بين الشعوب والحضارات".