شعبان: سوريا والصين تسعيان لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام بالعالم

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية العربية السورية بثينة شعبان "الروابط القوية التي تجمع سوريا والصين اللتين لديهما حضارتان عريقتان وتتشابهان في المثل والقيم الإنسانية وتسعيان إلى مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في العالم أجمع، منوهة بالدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لسورية على جميع الصعد".
ولفتت شعبان إلى "أهمية مشاركة سوريا في القمة الدولية الثانية لمبادرة "حزام واحد طريق واحد"، بما يعبر عن مساهمتها المهمة في التواصل بين الشعوب والحضارات".
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