وزير عراقي: استيراد الغاز الإيراني لا يندرج ضمن عقوبات أميركا على ايران

اوضح وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب "حقيقة استثناء العراق من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لاسيما بعد إنهاء واشنطن الاعفاءات التي منحتها لمجموعة دول مواظبة على شراء النفط الإيراني"، مشيراً إلى ان "استيراد الغاز الإيراني لا يندرج ضمن العقوبات الأميركية المفروضة على ايران، وليس مثلما تناقلته وسائل إعلام أنه تم استثناء العراق من العقوبات والسماح له باستيراد الغاز من إيران".
ولفت إلى أن "إيران تزود العراق بطاقة كهربائية وغاز بما يعادل 4 آلاف ميغاواط، مشيرا إلى أن مسألة استيراد الطاقة من إيران لن تستمر طويلا، حيث أن العراق يعمل مع أطراف دولية عدة لتطوير حقوله الغازية لسد احتياجاته من الوقود الأزرق".
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