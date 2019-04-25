وزير عراقي: استيراد الغاز الإيراني لا يندرج ضمن عقوبات أميركا على ايران

اوضح وزير ​الكهرباء​ ​العراق​ي لؤي الخطيب "حقيقة استثناء العراق من ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على ​إيران​، لاسيما بعد إنهاء ​واشنطن​ الاعفاءات التي منحتها لمجموعة دول مواظبة على شراء ​النفط​ الإيراني"، مشيراً إلى ان "استيراد الغاز الإيراني لا يندرج ضمن العقوبات الأميركية المفروضة على ​ايران​، وليس مثلما تناقلته وسائل إعلام أنه تم استثناء العراق من العقوبات والسماح له باستيراد الغاز من إيران".

ولفت إلى أن "إيران تزود العراق بطاقة كهربائية وغاز بما يعادل 4 آلاف ميغاواط، مشيرا إلى أن مسألة استيراد الطاقة من إيران لن تستمر طويلا، حيث أن العراق يعمل مع أطراف دولية عدة لتطوير حقوله ​الغازية​ لسد احتياجاته من ​الوقود​ الأزرق".