المجلس الانتقالي السوداني: لا نسعى للحكم والفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد

ثمن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي إبراهيم "جهود قوى "الحرية والتغيير" ودورها في الحراك"، مشيراً إلى "اننا لا نغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى لا سيما المرأة"، لافتاً إلى "اننا لا نسعى للحكم ولكن نعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير".
وفي مؤتمر صحفي لع، أشار كباشي إبراهيم إلى أن "هناك كثير من نقاط الالتقاء مع قوى الحرية والتغيير"، مؤكداً أن "الفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد"، لافتاً إلى أن "المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية".
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