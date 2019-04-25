أمر النائب العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ بتوقيف رئيس بلدية ​سبلين​ ونائب الرئيس وأمينة الصندوق في المجلس البلدي بجرم إختلاس أموال عامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاضي ابراهيم امر بتوقيف رئيس بلدية سبلين ونائبه وأمينة الصندوق بجرم إختلاس أموال عامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.