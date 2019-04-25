استهل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ جلسة ​مجلس الوزراء​ التي ترأسها في ​قصر بعبدا​ بتهنئة اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا ب​عيد الفصح​، داعيا الوزراء الى "مضاعفة الجهد لإنجاز ما هو مطلوب في هذه المرحلة من مشاريع، بعد التأخير الذي حصل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون دعا في مستهل جلسة الحكومة لمضاعفة الجهد وإنجاز المطلوب من مشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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