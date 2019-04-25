شرطة سريلانكا: فجّرنا دراجة مفخخة قرب سينما سافوي

أعلنت شرطة ​سريلانكا​ أنها نفذت تفجيرًا محكومًا بالقرب من ​سينما​ سافوي في العاصمة ​كولومبو​، في وقت لا تزال سريلانكا تعيش على وقع هجمات دامية أودت بحياة المئات يوم أحد ​الفصح​.

كما أكّدت ​الشرطة​ اعتقال 60 شخصًا فيما يتصل بتفجيرات عيد القيامة من ضمنهم مواطن يحمل الجنسية السورية.

وكانت حالة الطوارئ قد دخلت حيز التنفيذ في سريلانكا، منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، بعد وقوع 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى سقوط 359 قتيلًا وحوالي 500 جريح، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية في آخر تقارير لها.