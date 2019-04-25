ا ف ب: كارلوس غصن غادر مركز احتجازه في طوكيو

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن " الرئيس السابق لشركة "نيسان" ​كارلوس غصن​ غادر مركز احتجازه في ​طوكيو​"، والتقطت وسائل اعلام تلفزيونية ووكالات انباء مجموعة من الصور تُظهر غصن لحظة مغادرته مركز احتجازه. وفي وقت سابق وافقت محكمة منطقة طوكيو على إخلاء سبيل غصن، وحددت الكفالة ب500 مليون ين أي 4.5 مليون دولار. يذكر أن غصن يواجه أربعة اتهامات بينها عدم الاعلان عن كامل راتبه واستغلال أموال شركة نيسان لمصالحه الشخصية.

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