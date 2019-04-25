الياس حنكش: زيارة فرنجية الى الصيفي طبيعية

أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ ان "زيارة وفد تيار "​المردة​" برئاسة النائب السابق ​سليمان فرنجية​ الى البيت المركزي في ​الصيفي​، تندرج في اطارها الطبيعي كونها ثمرة علاقة طويلة بعدما طوينا الصفحة مع تيار "المردة"، انها ايضا في سياق التواصل الذي يجريه حزب "الكتائب" مع كل الاحزاب والتيارات".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت حنكش الى "وجود مساحات مشتركة التقينا فيها مع تيار "المردة"، خصوصا لجهة الصدق والوضوح في التعاطي انطلاقا من المصلحة الوطنية، اضافة الى الاعتراف باختلافاتنا في الكثير من الخيارات السياسية ايضا، وبالتالي اتفقنا على امكانية البناء على المساحات المشتركة وهذا هو الأساس وكما تقرر في لقاء الامس المزيد من التواصل بوتيرة اعلى على ان يتم التعاون في الملفات التي نتفق عليها".

وحول امكانية تقديم طعن مشترك مع نواب "المردة" ب​خطة الكهرباء​ التي اقرّها ​مجلس النواب​ الاسبوع الماضي، اشار حنكش الى ان "فرنجية قال بالامس انه نصف معارضة ونصف موالاة، اما بالنسبة إلينا، فنحن في المعارضة، واذا التقينا مع اي فريق سياسي حول ملف معيّن اكان الاتجاه نحو طعن او ما سوى ذلك فإننا سنتعاون معه"، موضحا ان "تشكيل المعارضة سيكون مع الاطراف المعروفة اي التي هي اليوم خارج السلطة".

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وذكر ان "حزب "الكتائب" عقد، في شهر حزيران الماضي، مؤتمرا اقتصاديا كبيرا تم خلاله البحث في التضخم والركود وهما اسوأ تركيبة يمكن ان يصل اليها اي اقتصاد"، مشيراً إلى أنه "وقتذاك قدمنا ستة حلول عملية تبدأ بسياسات تقشفية لكن وفق مقاربة علمية، وقد حملنا هذه المقترحات الى رؤساء الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ومجلس النواب ​نبيه بري​ والحكومة ​سعد الحريري​ ومختلف الاحزاب"، مضيفاً: "كما ان حزب "الكتائب" كان قد شارك في الورقة الاقتصادية التي تمت صياغتها في ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ التي توافق عليها كل الاحزاب".

واشار حنكش الى ان "حزب "الكتائب" كان قد حذّر من ​سلسلة الرتب والرواتب​ وما تبع من ضرائب من اجل تمويلها"، قائلا: "كما كنا قد حذرنا من تداعيات كل السياسات المالية السابقة وطرحنا الحلول البديلة، ولكن اليوم شعرت السلطة بما كنا قد حذرنا منه"، مشدداً على أن "مبدأ "الكتائب" هو ضد اللجوء الى تخفيض الرواتب او مراجعة السلسلة قبل الذهاب الى اصلاحات ادارية جدّية والحدّ من الهدر المعروف المتوافق عليه من قبل الجميع".

ولفت الى "ضرورة البدء بالـ 136 معبرا للتهريب الموجودة على كامل الحدود هذا بالاضافة الى ما هو حاصل من تهرّب ضريبي في المرفأ و​الجمارك​، الى جانب الجباية الناقصة للـ TVA ."، مشيراً إلى أن "بدل خفض رواتب الموظفين فلتُطهَّر الادارة من الموظفين الوهميين الذين يتقاضون الرواتب دون اي عمل".