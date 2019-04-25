مصادر للنشرة: الرئيس عون أكد ضرورة تحديد مصادر الواردات في الموازنة

أشارت مصادر للنشرة إلى ان "وزير المال ​علي حسن خليل​ اعتبر ان ما طلبه ​الرئيس ميشال عون​ في موضوع ​الموازنة​ هو امر طبيعي ويجب ان يتوافر وهو اعد التفاصيل لكل بند من بنود الموازنة".

ولفتت المصادر الى ان "خليل اكد انه جاهز لعرض مشروع الموازنة وان الارقام ستكون قابلة للنقاش"، لافتا الى ان "هناك اجوبة على كل الأسئلة التي ستطرح".

واوضحت المصادر ان "الرئيس عون بعدما انتهى النقاش بجدول الاعمال قال ان موضوع الموازنة هو الموضوع الذي يجب ان نباشر به وكل موازنة تتضمن جدول الواردات والنفقات وعند وضع الموازنة يجب معادلة هذا التوازن". وأضاف الرئيس عون:" علينا ان نحدد مصادر الواردات سواء كانت من خلال الضرائب والرسوم الموجودة او من خلال موارد اخرى، مطالبا ان ترفع الى ​مجلس الوزراء​ جداول لمشروع الموازنة الجديدة تبين بوضوح ما هو متوقع من واردات وما هو محدد من نفقات ليصار على ضوء هذه الجداول مقاربة ما ستتضمنه الموازنة الجديدة من ارقام".

وبحسب المصادر كشف الرئيس عون خلال الجلسة أن "ما سمعتموه من كلام حول الموازنة في الاعلام لا ينطبق مع الواقع ولا يمكن الحديث عن الموازنة الا بعد عرضها على مجلس الوزراء واقرارها وكل ما عدا ذلك كلام لا يمكن الركون اليه".