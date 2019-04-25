رئيس حزب "الهنشاك": من يراهن على نسياننا لقضيتنا سيخسر

أكد رئيس حزب "الهنشاك" النائب ​سيبوه قالبكيان​ "اننا لن ننسى هذه الذكرى طالما بقينا أحياء ونحن على ثقة ان تضامن حزب "القوات ال​لبنان​ية" مع قضيتنا ووقوفه إلى جانبنا ليس ظرفيا أو شرطيا فـ"القوات اللبنانية" قاتلت للحفاظ على الارث النضالي للشعب وقاومت بوجه العثماني وكل من هدد الكيان اللبناني ولن ننسى و لم ننسى ولن نتهاون مع حقوق شعبنا".

وخلال إحياء حزب "القوات اللبنانية" ذكرى ​الابادة الارمنية​ في ​معراب​، لفت قالبكيان إلى "اننا نتشارك مع لبنان القيم نفسها والعدالة والحرية وحرصا منا على هذه القيم ودور لبنان نتمسك بضرورة أن ​النأي بالنفس​ عن صراعات المنطقة والانصراف إلى وحدتنا اللبنانية"، مشيراً إلى "اننا لن ننسى و لن نتراجع عن مطالبة ​تركيا​ بالاعتراف بجريمة الابادة ومن يراهن على نسياننا سوف يخسر".