رئيس حزب "الهنشاك": من يراهن على نسياننا لقضيتنا سيخسر

أكد رئيس حزب "الهنشاك" النائب سيبوه قالبكيان "اننا لن ننسى هذه الذكرى طالما بقينا أحياء ونحن على ثقة ان تضامن حزب "القوات اللبنانية" مع قضيتنا ووقوفه إلى جانبنا ليس ظرفيا أو شرطيا فـ"القوات اللبنانية" قاتلت للحفاظ على الارث النضالي للشعب وقاومت بوجه العثماني وكل من هدد الكيان اللبناني ولن ننسى و لم ننسى ولن نتهاون مع حقوق شعبنا".
وخلال إحياء حزب "القوات اللبنانية" ذكرى الابادة الارمنية في معراب، لفت قالبكيان إلى "اننا نتشارك مع لبنان القيم نفسها والعدالة والحرية وحرصا منا على هذه القيم ودور لبنان نتمسك بضرورة أن النأي بالنفس عن صراعات المنطقة والانصراف إلى وحدتنا اللبنانية"، مشيراً إلى "اننا لن ننسى و لن نتراجع عن مطالبة تركيا بالاعتراف بجريمة الابادة ومن يراهن على نسياننا سوف يخسر".
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