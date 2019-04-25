أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "هناك وجهة نظر مفادها أنه من الضروري البدء بالدول المجاورة لسوريا بالنسبة لانضمام مراقبين جدد إلى المفاوضات حول سوريا، وفيما يتعلق بهذا، هناك نقاش حول العراق ولبنان، ونحن نؤيد ذلك كونهما جيران لسوريا".
وكانت جولة جديدة من محادثات أستانا حول الوضع في سوريا بدأت، في وقت سابق، في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وعقد في فندق الريتز كارلتون، اليوم الخميس، اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة ضمت وفودا من الدول الضامنة (روسيا، تركيا وإيران)، بالإضافة لممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الأممي غير بيدرسون.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد وزير الخارجية الإيراني: نؤيد دعوة لبنان والعراق لمحادثات أستانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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