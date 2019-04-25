الحريري بحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي العلاقات الثنائية

التقى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وزير التجارة و​الصناعة​ الكويتي خالد ناصر عبد الله الرضوان، وبحث معه العلاقات الثنائية.

وفي تصريح له لفت الرضوان الى انه "تم البحث في زيادة حجم التبادل التجاري، خصوصا أن الأرقام الحالية ليست على مستوى طموح الدولتين"، مؤكدا انه "سيكون هناك فريق اقتصادي للبحث في كيفية تعزيز حجم التبادل القائم بين بلدينا، خصوصا أن ​لبنان​ والكويت تربطهما علاقات أخوية ومصالح ومواقف والكثير من القواسم المشتركة".

كما استقبل الحريري مدير معهد بيكر للسياسات العامة في جامعة رايس السفير الأميركي السابق إدوارد جيرجيان، ثم الرئيس الحريري سفيرة أستراليا ريبيكا غريندلاي، وعرض معها العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى الحريري على التوالي سفراء لبنان في: أوكرانيا علي ضاهر، ​الجزائر​ محمد حسن، و​المغرب​ ​زياد عطالله​، واطلع منهم على أوضاع الجاليات اللبنانية وزودهم بالتوجيهات اللازمة.