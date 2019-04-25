علامة: الفرصة سانحة اليوم لتخفيض العجز في الإيرادات العامة

حيا حضور عضور كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ خلال إقامة احتفال تكريمي لرئيس مصلحة الصحة في ​الجنوب​ ​حسن علوية​ "​مدينة صور​ واهلها وتمسكها بنهج الإمام السيد ​موسى الصدر​"، لافتا الى "انها تشكل انموذجا حقيقيا للتعايش والتي تتشابك أيادي الجميع على إختلاف مشاربهم وانتماءاتهم من أجل النهوض بالمدينة والحفاظ على ارثها الانساني والحضاري والتاريخي".

وتطرق إلى "الأوضاع الداخلية عموما وخصوصا ​الوضع الاقتصادي​،" داعياً إلى "ضرورة الإسراع باقرار ​الموازنة​ العامة"، متسائلا عن "اسباب تأخر اقرارها"، مشيرا إلى أن "​وزارة المال​ قد انهت مهمتها على هذا الصعيد وانجزتها بكامل ارقامها وتعديلاتها منذ أشهر وبأن وزير المال قد أحال مشروعها قبل يومين الى الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​".

وشدد على "موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​كتلة التنمية والتحرير​ بأن الإجراءات والتدابير التقشفية لم تلحظ اي مساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود"، مشددا على ان "هذا الأمر غير مطروح اساسا" ورأى ان "الفرصة سانحة اليوم لتخفيض العجز في الإيرادات العامة استنادا على التعهدات المالية الدولية المتمثلة بؤتمر سيدر إضافة إلى أنه ينتظر ​لبنان​ موسم اصطياف".

ووعد بـ"أن الإستحقاق المهم ايضا هو ما سيحمله نهاية العام من دخول لبنان عمليا نادي الدول النفطية والبدء بالتنقيب عن البترول".