طالوزيان: لا يمكن للقضية الأرمنية أن تموت

أكّد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جان طالوزيان​ أنه "لا يمكن للقضية ​الأرمن​ية أن تموت والقانون الدولي لا يعترف بمرور الزمن والشعب الأرمني لا يقبل بأن تموت لأن شعبًا مؤمنا ومحاربًا لا يمكن لقضيته أن تموت وبقاء الأرمن وسباتهم في أرضهم دليل على إيمانهم وقوتهم".

وأوضح طالوزيان، في إحتفال بذكرى الإبادة الأرمنية في معراب تحت عنوان "جلجلة... أزهرت ربيعًا"، أن "المضحك المبكي والمخجل في آن واحد أن الإدانة مثبتة ولا يزال المجرم ينكر فعلته وخلال مسيرة النضال الأرمنية تزاياد عدد الدول التي اعترفت ب​الابادة الأرمنية​"، مشيرًا إلى أن "الأرمن شاركوا في نهضة البلدان التي احتضنتهم".

وشدّد على أن "أرمن ​لبنان​ تحديدًا كانوا يبنون أرمينيا الانتشار"، مشيرًا إلى أن "تنوع ​المجتمع اللبناني​ وانفتاحه ساعدهم على الاندماج فيه. الشعبان لا يمتان بالقربة ولكن ما يجمع بين لبنان وأرمينيا هو القداسة".