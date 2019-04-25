أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جان طالوزيان أنه "لا يمكن للقضية الأرمنية أن تموت والقانون الدولي لا يعترف بمرور الزمن والشعب الأرمني لا يقبل بأن تموت لأن شعبًا مؤمنا ومحاربًا لا يمكن لقضيته أن تموت وبقاء الأرمن وسباتهم في أرضهم دليل على إيمانهم وقوتهم".
وأوضح طالوزيان، في إحتفال بذكرى الإبادة الأرمنية في معراب تحت عنوان "جلجلة... أزهرت ربيعًا"، أن "المضحك المبكي والمخجل في آن واحد أن الإدانة مثبتة ولا يزال المجرم ينكر فعلته وخلال مسيرة النضال الأرمنية تزاياد عدد الدول التي اعترفت بالابادة الأرمنية"، مشيرًا إلى أن "الأرمن شاركوا في نهضة البلدان التي احتضنتهم".
وشدّد على أن "أرمن لبنان تحديدًا كانوا يبنون أرمينيا الانتشار"، مشيرًا إلى أن "تنوع المجتمع اللبناني وانفتاحه ساعدهم على الاندماج فيه. الشعبان لا يمتان بالقربة ولكن ما يجمع بين لبنان وأرمينيا هو القداسة".
كانت هذه تفاصيل خبر طالوزيان: لا يمكن للقضية الأرمنية أن تموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.