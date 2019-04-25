نهرا وجه كتابا الى اتحاد بلديات الكورة لبحث أزمة النفايات

وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كتابا الى اتحادات بلديات زغرتا المنية، الضنية، جرد الضنية، بشري والكورة، طلب فيه حضور إجتماع يعقد في مكتبه يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/04/2019 لبحث ازمة النفايات بعد اقفال مكب عدوي.
وجاء في نص الكتاب: حضرة رئيس اتحاد بلديات الكورة، نظرا لتفاقم ازمة النفايات في أقضية محافظة لبنان الشمالي نتيجة اقفال مكب عدوي وعطفا على تقرير الجهاز الفني في اتحاد بلديات الكورة بشأن القدرة الاستيعابية لمكب عدوي والحاجة الى بعض التحسينات عليه، ندعوكم الى إجتماع يعقد في مكتبنا يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/04/2019 في الساعة 16 بعد الظهر لبحث موضوع ازمة النفايات وايجاد حلول جذرية لها.
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