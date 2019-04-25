نهرا وجه كتابا الى اتحاد بلديات الكورة لبحث أزمة النفايات

وجه محافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​ كتابا الى اتحادات ​بلديات زغرتا​ ​المنية​، ​الضنية​، جرد الضنية، بشري و​الكورة​، طلب فيه حضور إجتماع يعقد في مكتبه يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/04/2019 لبحث ازمة ​النفايات​ بعد اقفال مكب عدوي.

وجاء في نص الكتاب: حضرة رئيس اتحاد بلديات الكورة، نظرا لتفاقم ازمة النفايات في أقضية محافظة ​لبنان​ الشمالي نتيجة اقفال مكب عدوي وعطفا على ​تقرير​ الجهاز الفني في اتحاد بلديات الكورة بشأن القدرة الاستيعابية لمكب عدوي والحاجة الى بعض التحسينات عليه، ندعوكم الى إجتماع يعقد في مكتبنا يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/04/2019 في الساعة 16 بعد الظهر لبحث موضوع ازمة النفايات وايجاد حلول جذرية لها.