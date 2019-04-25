يمين: الانفتاح ليس تغييرا في التحالفات عكس الانبطاح من أجل الانتخابات

ردت عضو المكتب السياسي في تيار "المردة" ​فيرا يمين​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النائب ​ميشال معوض​ جون تسميته، قائلة: "الانفتاح ليس تغييرا في التحالفات عكس الانبطاح من أجل ​الانتخابات​".

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