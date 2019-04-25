أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الأربعاء بإحالة ملف وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل إلى المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق بمخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال.
وقالت المحكمة العليا في الجزائر، في بيان اليوم بثته قناة “النهار” الجزائرية، إنه تم أمس الثلاثاء إحالة ملفين خاصين بشكيب خليل ومن معه، وذلك بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام لصفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي.
ان شكيب خليل اعلن منذ ايام على صفحته الرسمية على الفايسبوك اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 4 جويلية 2019
وتعتبر شركة “سوناطراك “ أهم مورد مالي لخزينة الدولة بالجزائر ويفوق تعداد العاملين فيه 140 ألف عامل. أعلنت محكمة جزائرية، الأربعاء، إعادة فتح ملفي فساد بشركة “سوناطراك” الحكومية، في الفترة من 1999 وحتى 2010 حينما كان شكيب خليل يتولى وزارة الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر كان يستعد للترشح للرئاسة الجزائرية .. احالة ملف وزير الطاقة و المناجم السابق الى المحكمة العليا بتهم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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