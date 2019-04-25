قائد بالجيش الليبي يكشف عن موعد"المفاجآت الكبرى الصاعقة"

كشف اللواء عبدالسلام الحاسي، قائد قوات حفتر على تخوم طرابلس أن قواته تستعد للمرحلة الثانية من هجومها، فيما وعد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش بـ"مفاجآت كبرى صاعقة" مساء اليوم.
وتوقع الحاسي في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الشرق الأوسط" عبر الهاتف بحدوثتطورات في اليومين المقبلين، مشددًا على أن "المسألة مسألة وقت فقط، وخلال اليومين المقبلين ثمة تطورات ستحدث".
وأكد اللواء الحاسي أن قواته "لا تزال في مواقعها ولم تفقدها...ونحن نتقدم بهدوء بسبب رغبتنا
وكشف أن الجيش شرع في عملية لتحييد سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني، وإخراجه من المعركة، مضيفا في هذا السياق "أسقطنا طائرة وأعطبنا أخرى، وما زلنا ملتزمين بالخطة الموضوعة سلفًا لتحرير طرابلس وجدولها الزمني... ونحن نتقدم بخطى هادئة، والوضع مطمئن، ولا يوجد ما يدعو أبدا للقلق".
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