نتائج اجتماع قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري في السودان

اتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي المجلس والقوى لمناقشة القضايا الخلافية العالقة.
وجاء في بيان الاجتماع اليوم الخميس أن: "قوى الحرية والتغيير اتفقت على تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطةالمدنية الانتقالية، سعيًّا للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري الانتقالي يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية".
ووفق البيان "تقدمت قوى إعلان الحرية والتغيير بطلب للمجلس العسكري بإسقاط الأحكام
ودعا "المواطنين إلى الحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية المعلن عنها اليوم الخميس، والتي ستخاطبها قيادات قوى الحرية والتغيير في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة".
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