الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مصليًّا من أمام المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أحد المصلين من أمام المسجد الأقصى المبارك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الزغير من المسجد الأقصى المبارك، واقتادته إلى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معه.

ووفقا لبيان نادي الأسير، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت الليلة الماضية،

واليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من الضفة الغربية.وفي سياق آخر أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن محكمة سالم العسكرية قررت تمديد توقيف المعتقل المصاب عمر عوني عبد الكريم يونس (20 عاما) من بلدة سنيريا بمحافظة قلقيلية لـ7 أيامبذريعة استكمال التحقيق.وأوضحت الهيئة في بيان، أن المعتقل يونس يقبع حاليا في مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير، وكانت قد عقدت جلسة التمديد دون حضوره نظرا لوضعه الصحي الصعب.يذكر أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب يونس قبل عدة أيام، بعد إطلاق النار عليه وإصابته بعدة رصاصات بالقرب من حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.