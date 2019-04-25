ميركل تدعو ماكرون لحضور مؤتمر دول غرب البلقان الاثنين المقبل

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، للمشاركة في مؤتمر دول غرب البلقان الذي تستضيفه ألمانيا في العاصمة برلين يوم الاثنين المقبل، الموافق 29

من أبريل الجاري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ويشارك في المؤتمر رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية زوران زئيف، ورئيس وزراء جمهوريةألبانيا إدي راما.كما يشارك رؤساء دول وحكومات البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا وسلوفينيا والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.ويناقش المؤتمر السياسة الأمنية والخارجية لدول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي بحضور رئيس المفوضية الأوروبية.