الجبير يبحث مع وزير خارجية بريطانيا المستجدات الاقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت مع وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادلبن أحمد الجبير، اليوم الخميس، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية البريطانية بلندن - استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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