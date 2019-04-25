بحث وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت مع وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الخميس، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء بن أحمد الجبير، اليوم الخميس، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية البريطانية بلندن - استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث مع وزير خارجية بريطانيا المستجدات الاقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.