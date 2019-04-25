موسكو لا تستبعد مضاعفة واشنطن لوجودها العسكري في أمريكا اللاتينية

لم يستبعد نائب رئيس القيادة العامة لهيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، إيجور كوستيوكوف، أن تزيد للولايات المتحدة من تواجدها العسكري في أمريكا الوسطى والجنوبية من 20 ألفا إلى 40 ألف عسكري، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال كوستيوكوف- خلال مؤتمر موسكو الدولي للأمن، اليوم الخميس- "رغم عدم وجود تهديدات عسكرية مباشرة لأمن الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، إلا
وأضاف: "لقد قامت القيادة المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية بنشر مجموعات يصل قوامها إلى 20 ألف عسكري في منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية، ويخططون لزيادة تعدادها إلى 40 ألف شخص في حال نشوء تهديدات".
ولفت إلى أنه يتم نشر مجموعات تكتيكية عملياتية محددة
وأوضح كوستيوكوف أن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على إشراك القوات المسلحة لدول أمريكا اللاتينية في التدريب القتالي متعدد الجنسيات، الذي ينظمه البنتاجون.
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