المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية: الحل الحقيقي لإنهاء إراقة الدماء هو وقف إطلاق النار

دعا المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، حركة "طالبان" مجددا إلى الانضمام لجهود إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن الحل الحقيقي لإنهاء إراقة الدماء بالبلاد هو وقف إطلاق النار، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال المبعوث الأمريكي، اليوم الخميس، إن حركة "طالبان" تقول إن وقف إطلاق النار ليس جزءًا من جدول الأعمال، مضيفا أنه بالنسبة للولايات المتحدة السلام يقع

على رأس أولوياتها.



وأضاف خليل زاد - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الشعب الأفغاني قد تعرض للعنف بما يكفي ويرغب حاليا في إنهاء الحرب، مشددا على دعم الولايات المتحدة له وداعيا حركة "طالبان" للانضمام إلى العمل من أجل جعل هذا عام السلام، على حد وصفه.



كما أعرب عن مخاوفه بشأن الخسائر

التي تقع في صفوف المدنيين وأكد أن الحل الحقيقي للتحرك نحو السلام هو وقف إطلاق النار.وأوضح أنه يشعر بالأسف الشديد لوقوع خسائر في الأرواح البريئة خلال العمليات العسكرية، مؤكدا أنه يجب عدم استهداف المدنيين الأبرياء والسعي من أجل منع وقوع إصابات والحد من العنف لتحقيق سلام دائم.



وتأتي هذه التصريحات بعد مرور يوم واحد من إعلان بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان وقوع 1773 ضحية من المدنيين (581 قتيلا و1162 مصابا) في الفترة ما بين 1 يناير و31 مارس من العام الجاري.

