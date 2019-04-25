المالكي: العراق ماضٍ في تعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا

قال رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، إن العراق ماضٍ بتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى سعي بلاده لأن تكون حلقة وصل بين جميع دول العالم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكر مكتب المالكي في بيان

اليوم الخميس أن المالكي بحث، خلال لقائه سفير كندا لدى العراق بول جيبارد بمكتبه، مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزهابما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.



وأعرب المالكي عن أمله في زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا السعي للاستفادة من الخبرات الكندية في عملية البناء والإعمار.



من جهته.. أعرب سفير كندا لدى العراق عن اهتمام بلاده المتواصل بتعزيز العلاقة مع العراق ومواصلة دعمه وفي جميع المجالات.

