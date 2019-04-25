مفوضية اللاجئين: إجلاء 325 شخصًا من جنوب طرابلس الليبية

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بجنيف، إنها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة قامت بإجلاء نحو 325 لاجئا من مركز احتجاز "قصر بن غشير" جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بسبب تدهور الوضع الأمني وتصاعد العنف وكذلك بعد استخدام العنف المسلح ضد محتجزين كانوا يحتجون على ظروف احتجازهم وإصابة 12 منهم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضافت المنظمة، في بيان اليوم الخميس، أن ماثيو بروك نائب رئيس بعثة المفوضية في ليبيا،أكد

أن المخاطر المحيطة باللاجئين والمهاجرين في طرابلس لم تكن أكبر مما هي عليه الآن ،وأنه يجب إطلاق سراح اللاجئين المعرضين للخطر وإجلائهم إلى بر الأمان.



وأوضحت أن تم تم نقل اللاجئين إلى مركز احتجاز الزاوية الأقل خطرا،خاصة الأكثر ضعفا من النساء والأطفال حيث سيتم نقلهم إلى مرفق التجمع والمغادرة التابع للمفوضية،لافتة إلى أن عملية ترحيل

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اللاجئين تمت بدعم من السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية .



يشار إلى أن تلك هي عملية النقل الرابعة التي تنظمها مفوضية اللاجئين منذ التصعيد الأخير للنزاع في ليبيا ،حيث تم نقل أكثر من 825 لاجئا من مراكز احتجاز عين زارة ،أبو سالم، سكة، قصر بن غشير، تاجورة وزنتان خلال الأسبوعين الماضيين.



ونوهب المنطمة بأنها لاتزال تشعر بالقلق إزاء 3 آلاف لاجئ ومهاجر مازالوا فى مراكز الاحتجاز في طرابلس..مؤكدة أن الظروف الحالية في ليبيا لاتزال تؤكد أنها مكان غير مناسب للاجئين والمهاجرين.