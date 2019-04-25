قال الرئيس الروسي فلادمير بوتن، اليوم الأربعاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على استعداد لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن برنامج الأسلحة النووية لبلاده.
وقال بوتن في مؤتمر صحفي متلفز عقب لقائه بكيم في فلاديفوستوك، إنه سوف يناقش نتائج القمة مع القيادة الأميركية. وأضاف "لا توجد أسرار بهذا الشأن".
وأضاف بوتن أن روسيا وأميركا مهتمان بنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن كيم طلب منه نقل موقف كوريا الشمالية لأميركا مجدداً.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا دعت أمس الأربعاء، إلى العودة إلى المحادثات السداسية، المتوقفة حالياً، مع كوريا الشمالية بوصفها الوسيلة الفعالة الوحيدة للتعامل مع نزع السلاح النووي، في شبه الجزيرة الكورية.
اقرأ أيضاً... روسيا تدعو للعودة إلى المحادثات السداسية لنزع سلاح كوريا الشمالية
كانت هذه تفاصيل خبر بوتن: كوريا الشمالية مستعدة لإجراء مباحثات مع أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.