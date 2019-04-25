بوتن: كوريا الشمالية مستعدة لإجراء مباحثات مع أميركا

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتن، اليوم الأربعاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على استعداد لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن برنامج الأسلحة النووية لبلاده.

وقال بوتن في مؤتمر صحفي متلفز عقب لقائه بكيم في فلاديفوستوك، إنه سوف يناقش نتائج القمة مع القيادة الأميركية. وأضاف "لا توجد أسرار بهذا الشأن".

وأضاف بوتن أن روسيا وأميركا مهتمان بنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن كيم طلب منه نقل موقف كوريا الشمالية لأميركا مجدداً.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا دعت أمس الأربعاء، إلى العودة إلى المحادثات السداسية، المتوقفة حالياً، مع كوريا الشمالية بوصفها الوسيلة الفعالة الوحيدة للتعامل مع نزع السلاح النووي، في شبه الجزيرة الكورية.

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