بوتن يؤكد استعداد روسيا "لاستعادة العلاقات الكاملة" مع أوكرانيا

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة "لاستعادة العلاقات الكاملة" مع كييف بعد فوز فولوديمير زيلينسكي في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، شرط ألا يكون ذلك "أحادياً".

وصرح للصحافيين، عقب قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في مدينة فلاديفوستوك "نحن نريد وعلى استعداد لاستعادة العلاقات الكاملة مع أوكرانيا، ولكن لا نستطيع أن نفعل ذلك بشكل أحادي".

وأضاف بوتن أن الفوز الكاسح لفولوديمير زيلينسكي، الذي انتخب بأكثر من 73% من الأصوات في الدورة الثانية من الاقتراع، يدل على "الفشل التام لسياسة بوروشينكو" الرئيس المنتهية ولايته.

وبوروشينكو من أنصار اتباع نهج متشدد حيال روسيا، وقطع تقريباً كل علاقة معها منذ وصوله إلى سدة الحكم في 2014 بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ثم الحرب في شرق أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لروسيا التي أوقعت 13 ألف قتيل.

وعلى العكس، عبر زيلينسكي عن استعداده للتحاور مع بوتن ووعد بـ"تحريك" اتفاقات مينسك للسلام لإيجاد حل للنزاع.

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وردًا على سؤال الصحافيين، علّق بوتن أيضاً على المرسوم الموقع أمس الأربعاء، الذي يسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا. وهي خطوة دانتها كييف ودول غربية.

وتساءل بوتن "غريب أن يسبب هذا القرار ردود فعل سلبية. بولندا تصدر جوازات سفر للبولنديين، رومانيا للرومان، والمجر للمجريين. كيف يختلف الروس عن البولنديين والرومان والمجريين؟"، مضيفًا "خصوصاً وأن سكان المناطق الانفصالية محرومون من أبسط حقوقهم".

ودانت ألمانيا وفرنسا، في بيان اليوم الخميس، بوتن باعتبار أنه "يناقض روح وأهداف اتفاقات مينسك". كما انتقد الاتحاد الأوروبي المرسوم واعتبره "هجوماً جديداً على سيادة أوكرانيا".