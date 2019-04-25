كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب عن ترشح جو بايدن للانتخابات الرئاسية: أهلا بالنعسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعدما أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، جو بايدن رسميًا دخوله سباق الرئاسة لعام 2020، الخميس، في مقطع مصور نُشر صباح اليوم، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكتب "أهلا بالنعسان جو، آمل فقط أن يكون لديك الذكاء لفترة طويلة، لشن حملة ناجحة، سيكون الأمر سيئًا وسوف تتعامل مع أشخاص لديهم بالفعل بعض الأفكار المريضة، ولكن إذا قمت بذلك، سأراك عند بوابة البداية!".

وخدم بايدن 36 عاما في مجلس الشيوخ ممثلا لولاية ديلاوير وثمانية أعوام في منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وببلوغه السادسة والسبعين سيصبح بايدن ثاني أكبر مرشح في انتخابات الحزب الديمقراطي بعد السيناتور بيرني ساندرز (77 عاما).

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وبإعلانه يصل عدد الديمقراطيين الطامحين للفوز بترشيح الحزب إلى 19 عضوا. وتساءل مراقبون سياسيون في الأسابيع الأخيرة عما إذا كان بايدن قد أرجأ قراره بسبب مزاعم ظهرت في الآونة الأخيرة لامرأتين قالتا إنهما شعرتا بالضيق مما فعله بايدن معهما في وقت سابق أثناء مناسبات عامة.

ورد بايدن على المزاعم في وقت سابق هذا الشهر بقوله إنه يعتقد أنه لم يتصرف بشكل غير ملائم مطلقا طوال سنواته في الحياة العامة.

ورجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السيناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.