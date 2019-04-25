كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسية روسية: ترامب في مأزق بسبب فشل المفاوضات مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المحللة السياسية الروسية، إيلينا سوبولينا، إن موسكو تلعب دوراً كوسيط في حل الكثير من الأزمات العالمية، كما أنها عضو فاعل في حل الملف النووي لكوريا الشمالية، مؤكدة أن روسيا تتوسط من فترة بين كوريا الشمالية وبين باقي أعضاء المجتمع الدولي.

وأضافت سوبولينا خلال لقاء لها على فضائية الغد، مع الإعلامية داليا نجاتي، أن المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة توقفت من جديد، واصفة الأمر بأ،ه خطأ تقليدي من جانب الإدارة الأمريكية، لافتا إلى أن المفاوضات التي جرت حاليا بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تشير إلى وجود تنسيق مع الجانب الأمريكي، خاصة أن الرئيس الروسي أعلن عن ابلاغ الجانب الأمريكي بنتائج المحادثات.

وأوضحت سوبولينا، أن أراء بعض المحللين بأن تلك المفاوضات هي محاولة لسحب البساط من تحت قدمي الرئسي الأمريكي، دونالد ترامب، ليست صحيحة، مؤكدة أن موسكو مستعدة لمساعدة واشنطن، وما أعلن عن بوتين يؤكد ذلك، خاصة أنه لم يكن من الضروري ابلاغ الجانب الأمريكي بنتائج المحادثات، لافتة إلى أن روسيا هي التي اقترحت تلك المساعدة للجميع ولم يُطلب منها أي دور.

وأشارت سوبولينا إلى أن إدارة "ترامب" في مأزق الآن، كونه علّق طموحات وآمال على تلك المفاوضات ولم تحقق نجاحاً، ورأت أن كلا من "ترامب" و"جونج أون" بحاجة إلى المساعدة الروسية للخروج من المأزق.