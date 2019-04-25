كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات القضاة السودانيين يخرجون في مسيرة بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قاض إن القضاة السودانيين سيخرجون في مسيرة بعد ظهر اليوم الخميس من المحكمة العليا في الخرطوم إلى مقر الاعتصام خارج وزارة الدفاع لينضموا للمرة الأولى إلى الاحتجاجات الشعبية.

وأطاحت احتجاجات بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد أن قام الجيش بعزله.

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والمسيرة هي الأولى للقضاة في السودان، منذ الفترة التي سبقت تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري عام 1989، مما يكسبها طابعا رمزيا.

وتقود قوى الحرية والتغيير الاحتجاجات في السودان وتتخذ من الاعتصام منصة لتقديم مطالبها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تعهد بتسليم السلطة بأسرع ما يمكن.