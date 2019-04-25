كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع السريلانكي يقدم استقالته في أعقاب تفجيرات عيد القيامة الانتحارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع السريلانكي، اليوم الخميس، استقالته في أعقاب التفجيرات التي ضربت البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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وأفادت الشرطة بسيرلانكا، بأن 8 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأظهرت الصور الأولية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الذي لحق بكنيسة "سان أنتوني" بالعاصمة السريلانكية كولومبو، الأحد، جراء تفجير هز الكنيسة أثناء قداس عيد الفصح.