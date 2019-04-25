كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمساعدة كولومبيا.. الولايات المتحدة تعتزم تغيير السلطة في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب رئيس القيادة العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كوستيوكوف، أن الولايات المتحدة تنوي تغيير السلطة في فنزويلا بمساعدة كولومبيا، وتعترف أيضا بكاراكاس كراع للإرهاب الدولي.

وقال خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "إن الأنشطة التخريبية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد الجمهورية البوليفارية مستمرة".

وتابع: "يجري الآن تحضير خيارات مختلفة للحكومة "التشافيية" عن طريق تهيئة الظروف لنمو المعارضة وتحويلها لاحقا إلى "انفجار اجتماعي" قبل تنفيذ سيناريو عسكري في العلاقات مع كاراكاس".

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ووفقا لكوستيوكوف، فإن "واشنطن وخوفا من استخدام "قواتها المسلحة الوطنية" فإنها تريد تنظيم غزو بأيدي الحلفاء، ولا سيما كولومبيا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. ومن جهة أخرى أعلنت روسيا تأييدها للرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة على خلفية المواجهة بين السلطات الشرعية بقيادة الرئيس مادورو، والمعارضة التي تسيطر على برلمان البلاد بزعامة خوان غوايدو. الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير، رئيساً مؤقتا للبلاد.