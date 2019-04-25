كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: كيم يحتاج ضمانات للتخلي عن النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بحثا نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، والعقوبات والعلاقات مع الولايات المتحدة، خلال القمة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، مؤكداً أن كيم بحاجة إلى ضمانات للتخلي عن السلاح النووي.

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وقال بوتين للصحافيين بعد انتهاء القمة: "أنا وزملائي راضون عن نتيجة المحادثات".

وأضاف أن كوريا الشمالية بحاجة لضمانات أمنية دولية من أجل تفكيك برنامجها النووي، وأن هذه الضمانات لابد أن تقدم ضمن إطار متعدد الجنسيات حتى يكُتب لها النجاح.