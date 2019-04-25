ألمانيا وفرنسا تدينان تجنيس روسيا سكان شرق أوكرانيا

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دانت ألمانيا وفرنسا، الدولتان الراعيتان لعملية السلام في أوكرانيا، قرار موسكو تسهيل آلية منح جوازات سفر روسية لسكان شرق هذا البلد، على ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس.

وجاء في البيان: "ندين مع فرنسا المرسوم الروسي الذي سيسهل منح الجنسية الروسية للسكان في قسم من شرق أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "هذه المناطق التي تشهد نزاعاً بين سلطات كييف وانفصاليين موالين لروسيا جزء من الأراضي الوطنية الأوكرانية".