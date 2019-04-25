كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل متمردين اثنين في اشتباك بكشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس، أن القوات الأمنية قتلت مسلحين مشتبه بهما في منطقة انانتناج في ولاية جامو وكشمير.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "الاشتباك اندلع في منطقة بيجبيهارا عندما شنت قوات الجيش والقوات شبه النظامية والشرطة المحلية عملية بحث مشتركة عقب تلقى معلومات تفيد بتواجد مسلحين، واندلع الاشتباك عقب أن أطلق المسلحون النيران على فريق البحث وجرى مصادرة 4 بنادق وبعض الذخيرة من موقع الحادث".

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وأضاف "يجرى التأكد من هويات المسلحين"، وقالت الشرطة إن عمليات البحث والتطهير مستمرة، مضيفة أنها تطالب المواطنين بالابتعاد عن موقع الاشتباك حيث من الممكن أن تكون هناك مواد متفجرة متبقية في الموقع.

يشار إلى أن دائرة انانتناج البرلمانية تصوت لمدة 3 أيام في الانتخابات العامة متعددة المراحل بالهند، وقد انتهت الجولة الأولى من الانتخابات والمقرر إجراء الجولة الثانية منها يوم الإثنين المقبل ويوم 9 مايو المقبل.

وتضم هذه الدائرة منطقة بولواما التي شهدت مقتل 40 من أفراد القوات شبه النظامية في تفجير انتحاري في فبراير الماضي، أدى لتصاعد التوتر بين الهند وباكستان.