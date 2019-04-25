كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السريلانكي: تحديد 139 شخصًا يشتبه بتورطهم في هجمات الأحد الماضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، اليوم الخميس، تحديد 139 شخصًا يشتبه بتورطهم في الهجمات التي وقعت الأحد الماضي في العاصمة السريلانكية كولومبو.

ونقلت صحيفة (ديلي نيوز) السريلانكية عن سيريسينا قوله إنه من المقرر أن يتم إنشاء مركز للعمليات المشتركة في وزارة الدفاع السريلانكية لتطبيق الإجراءات الأمنية في البلاد اعتبارًا من غدًا الجمعة.

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وكان انفجار جديد قد وقع في وقت سابق اليوم الخميس، في منطقة "بوجودا" شرق العاصمة السريلانكية كولومبو ولم يسفر عن وقوع إصابات.