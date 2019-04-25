كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخص فى انفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، إصابة شخص جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة خانقين بمحافظة ديالي الواقعة شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت قناة السومرية نيوز عن المصدر العراقي قوله إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة في خانقين، مما أسفر عن احتراق السيارة بشكل كامل وإصابة صاحبها.

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وأشار المصدر العراقي إلى أن القوات الأمنية طوقت المنطقة فور وقوع الحادث، ونقلت صاحب السيارة المحترقة إلى أحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، مضيفا أن الشرطة فتحت تحقيقات لمعرفة ملابسات التفجير والمسئول عنه.