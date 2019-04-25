كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويترز" تكشف عن المعركة القادمة فى ليبيا بعد "طرابلس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة رويترز، اليوم، إنّ المعركة القادمة التى سيخضوها الجيش الوطنى الليبى بعد طرابلس، ستكون لاستعادة السيطرة على البنوك.

وألقى الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، الكثير من قواته العسكرية بمهاجمة طرابلس، ولكن يمكن تحديد نتيجة الهجوم بمعركة منفصلة للحفاظ على نظام التمويل الموازي الذي يمول جنوده.

وفى أكبر تعبئة لحملة عسكرية في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، تقدم حفتر على قوات الإدارة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة من معقله في الشرق، حيث لديه فرع مواز للحكومة والبنك المركزي.

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وقام الجنرال بتمويل ولايته الشرقية بمزيج من السندات غير الرسمية والنقد والودائع المطبوعة من البنوك الشرقية، والتي تراكمت ديونها بنحو 35 مليار دينار ليبي (25.18 مليار دولار) خارج النظام المصرفي الرسمي.

لكن الدبلوماسيين والمصادر المصرفية يقولون إن مصادر الدعم هذه قد تغلق، حيث اتخذ البنك المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقراً له، والذي يسيطر على عائدات الطاقة في البلاد، خطوات للحد من عمليات البنوك في الشرق.

وأضافت المصادر، أن تلك البنوك ناضلت في الأشهر الأخيرة من أجل تلبية الحد الأدنى من متطلبات الودائع، الأمر الذي قد يمنح مصرف طرابلس المركزي المتحالف مع رئيس الوزراء طرابلس فايز السراج، ذريعة لإيقاف الوصول إلى العملة الصعبة.