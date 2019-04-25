كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: منح سكان شرق أوكرانيا جوازات سفر "ليس خطأ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إنه لا حرج في تخفيف قواعد السماح لسكان المناطق المتمردة الأوكرانية بالحصول على جوازات سفر روسية، وهو قرار أثار الإدانة والدعوة إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وأوضح بوتين في حديثه للصحفيين في نهاية قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أنّ بولندا ورومانيا والمجر تمنح الجنسية لأقاربهم العرقيين خارج حدودهم وأنه لا يرى أي سبب يمنع روسيا من فعل الشيء نفسه.

"وأضاف الرئيس الروسى :"لقد تسبب هذا في رد فعل سلبي.. هذا غريب".