كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء الصلوات العامة فى كنائس سريلانكا بسبب تحذيرات أمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا جميع الخدمات العامة بسبب المخاوف الأمنية، حيث لا يزال عدد من المشتبه بهم مجهولي المصير بسبب هجمات عيد الفصح الإرهابية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، قال قس كاثوليكي بارز:"بناء على نصيحة قوات الأمن، نبقي جميع الكنائس مغلقة".

وتتواصل إقامة الصلوات الخاصة للدفن، لكن لن يتم تحديد أي خدمات عامة حتى إشعار آخر.

وقامت قوات الأمن باعتقالات جديدة الليلة الماضية بسبب الهجمات التي أودت بحياة 359 شخصًا، حيث واجهت الحكومة ضغوطًا بسبب فشلها في التصرف بناءً على تحذيرات استخباراتية بشأن تفجيرات محتملة.