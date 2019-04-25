مجددا.. محكمة يابانية تخلي سبيل كاروس غصن بكفالة قيمتها 4.5 مليون دولار

قررت محكمة يابانية، صباح اليوم الخميس، إخلاء سبيل “كارلوس غصن”، رئيس شركة “نيسان” السابق، مقابل كفالة مالية قدرت بـ 4.5 مليون دولار.

واعتقل غصن على خلفية اتهامات وجهت إليه بـ”الفساد المالي”، وخيانة الأمانة، وعدم الإعلان الكامل عن راتبه، واستغلال أموال شركة “نيسان” لمصالحه الشخصية، وقبل توقيفه المفاجئ، في 19 من نونبر الماضي، في طوكيو.

وكان “غصن” يدير تحالف السيارات، الأول عالميا، والذي يضم “رونو”، و”نيسان”، و”ميتسوبيتشي”. ‏

‏وحددت محكمة منطقة طوكيو الكفالة في 500 مليون ين (4.5 مليون دولار) مقابل الافراج عنه، وقد قضى غصن أكثر من مائة يوم في مركز اعتقال في شمال العاصمة اليابانية.